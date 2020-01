Dois meses antes do início do escândalo que deu origem ao movimento #MeToo em outubro de 2017, o ex-produtor de Hollywood enviou um e-mail com uma "lista negra" de pessoas que queriam investigar a um detetive particular.

A lista inclui dezenas de nomes, alguns deles destacados a vermelho para indicar as pessoas que mais preocupavam o produtor, e quem contou isso ao tribunal foi o próprio investigador contratado, Sam Anson.

Segundo o detetive, a lista tinha os nomes das atrizes Rose McGowan, que Weinstein afirma que estava a tentar chantageá-lo, e a atriz da série "Os Sopranos" Annabella Sciorra, que na quinta-feira testemunhou sobre a sua alegada violação pelo acusado.

O magnata de Hollywood pode ser condenado a uma pena máxima de prisão perpétua se declarado culpado da violação da atriz Jessica Mann em 2013 e da agressão sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006.

Sam Anson disse que recebeu o e-mail de Weinstein em 17 de agosto de 2017, mas não seguiu suas instruções.