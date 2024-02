Henry Cavill esteve à conversa com Josh Horowitz no podcast "Happy Sad Confused". Na entrevista, o ator de "The Witcher" ou "Homem de Aço" confessou que não é fã das cenas de sexo em filmes ou séries.

"Há circunstâncias em que uma cena de sexo realmente beneficia um filme, mais do que apenas o público, mas acho que às vezes, hoje em dia, são usadas em excesso", defendeu o ator britânico.

"É quando tens a sensação de estar a pensar: 'Isso é realmente necessário ou são apenas pessoas com menos roupa?' (...) E é aí que te começas a se sentir mais desconfortável e pensar: 'Não há uma atuação aqui. Não há uma peça que se vai desdobrar no resto do filme'", acrescentou Henry Cavill.