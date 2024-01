Enviar e-mail ou não enviar? Eis a questão. Para um espectador de "Hamlet", a resposta foi afirmativa.

Em entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Andrew Scott revelou que parou a sua atuação em "Hamlet" depois de um espectador ter usado um computador para enviar e-mails.

No podcast, o ator, conhecido especialmente por vestir a pele de um padre na série " Fleabag", frisou que "não havia forma" de não parar a peça e recusou continuar até que o homem guardasse o seu computador portátil.

"Quando estava a interpretar Hamlet, um homem pegou no seu computador – não no telefone, no computador – enquanto eu estava no meio de ‘Ser ou não ser, f*****’", disse o irlandês que protagonizou a peça de Shakespeare em 2017, no Almeida Theatre, em Londres.

"Fiz uma pausa e [a equipe de palco] disseram-me: 'vai em frente'. E eu disse: 'Não tem como'. Parei durante muito tempo", recordou Andrew Scott, lembrando que uma mulher alterou o espectador sobre a situação.