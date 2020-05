Devido à pandemia da COVID-19, o concerto dos Guns N' Roses no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi adiado, anunciou a Everything is New. O espetáculo da banda estava marcado para esta quarta-feira, dia 20 de maio.

Como não é possível fazermos a festa todos juntos com a banda, ouvir alguns dos maiores sucessos dos Guns N' Roses pode ajudar a animar o dia. Para fazer a festa em casa, o Spotify tem disponível uma playlist com 46 canções dos norte-americanos, arrancando com os maiores sucessos, como "Paradise City" ou "Sweet Child O' Mine".

A lista de canção do serviço de streaming tem a duração de três horas e 47 minutos.

A banda conquistou o mundo em 1987 com o álbum "Appetite for Destruction", que continua a ser o disco de lançamento mais vendido da história.

Este seria um regresso dos Guns n’ Roses a Portugal e o concerto seria o primeiro de uma nova série de atuações na Europa entre 20 de maio e 27 de junho. A promotora revelou que será anunciada uma nova data para o regresso da banda de Axl Rose (voz e piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclas), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclas) a Portugal.

A banda de Axl Rose e Slash já tinha reagendado os concertos que estavam previstos para a América Central e do Sul.

Os Guns n’ Roses continuam na estrada com a mesma digressão, “Not In This Lifetime”, que começou e 2016 e já tinha passado pelo Passeio Marítimo de Algés em 2017.