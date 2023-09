Alice Oseman tornou-se mundialmente conhecida através de "Heartstopper", que começou como um 'webcomic' em 2016 e rapidamente conquistou uma sólida base seguidores. Depois, a história de Nick e Charlie saltou dos livros de BD para a Netflix, destacando-se no top da plataforma.

Depois de "Heartstopper", em 2018, a escritora lançou "I Was Born for This" no Reino Unido. Quatro anos depois, em 2022, o livro foi editado nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, chegando esta semana ao top de vendas da Amazon no Brasil.

"I Was Born for This" segue a história de Angel Rahimi, "que está prestes a realizar o sonho de qualquer jovem: ir para Londres com a melhor amiga para assistir ao concerto dos Ark, a sua boyband favorita".

"Angel faz parte do fandom da banda há anos, e foi ali ― em meio a fóruns, fanfics e partilhas nas redes sociais ― que encontrou amizades verdadeiras e um lugar no mundo", destaca a sinopse.

O livro acompanha também Jimmy Kaga-Ricci, o vocalista dos Ark: "Concertos esgotados, fãs apaixonados e festas com celebridades são comuns na sua rotina, mas o sucesso tem um preço caro e ele sofre cada vez mais com crises de ansiedade".

"Os caminhos de Jimmy e Angel cruzam-se quando ele começa a questionar se a fama é algo que realmente deseja, e quando ela começa a perguntar se o amor que sente pelos Ark só é tão grande porque a ajuda a fugir de seus problemas. Entre conversas sobre música e surpresas inesperadas, esta é uma história sobre o poder de acreditar em alguma coisa ― especialmente em si mesmo", resume a sinopse.