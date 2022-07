Pouco depois das 23h00, os Imagine Dragons subiram ao palco NOS Alive. Com uma grande legião de fãs em Portugal e com várias passagens pelo país (o grupo já atuou no Coliseu dos Recreios, NOS Alive e Altice Arena), a banda de Las Vegas foi recebida de braços abertos no festival.

Desde o último concerto em Portugal, em setembro de 2018 na Altice Arena, em Lisboa, Dan Reynolds e companhia editaram três álbuns - "Origins" (novembro de 2018), "Mercury – Act 1" (2021) e "Mercury – Act 2" (2022) - e de onde saíram sucessos que se destacam nas playlists das rádios de todo o mundo.

No NOS Alive, grupo norte-americano subiu ao palco ao som de "It's Time", single do primeiro álbum de originais (“Night Visions”, 2012) e que se tornou num dos maiores hits do grupo. Seguiu-se “Believe”, um mashup que juntou “Polaroid” e “Hopeless Opus”, canções do disco “Smoke + Mirrors” (2015) e a estrondosa “Thunder”.

Veja as fotos do concerto:

Dan Reynolds e a sua banda não fazem a coisa por menos e, sem hesitar, atiraram uma série de trunfos no arranque do concerto, celebradas com fogo de artifício e confetes. O público agradeceu com entusiasmo e, apesar do intervalo de quatro anos, as letras continuam na ponta da língua dos fãs.

“Que noite bonita. Estivemos muitos anos sem vir aqui… ainda me lembro do nosso primeiro concerto aqui”, disse o vocalista.

Cada canção - quase todas hits - foi recebida de forma calorosa. "Amsterdam" e "Shots" abriram caminho para "Birds", cantada com emoção e de pulmões ao alto pela multidão. "Follow You", "Lonely", "Whatever It Takes" e "It's Ok" foram recebidas com igual dose de euforia no NOS Alive.

Na reta final do concerto, chegou “Demons", que garantiu um dos momentos altos da noite, com muitos dos fãs a deixarem escapar algumas lágrimas.

Lágrimas limpas, seguiram-se três singles na despedida: "Enemy", "Bones", "Walking the Wire". Antes do adeus final, os Imagine Dragons fizeram uma versão de “Forever Young", dos Alphaville. Com uma bandeira da Ucrânia, Dan Reynolds homenageou o país.

Para a despedida, o vocalista sentou-se ao piano e atirou os primeiros versos de "Radioactive", que rapidamente explodiu para a versão original e agitou a multidão.

Ao longo de mais de uma hora, os Imagine Dragons ofereceram tudo aquilo que os fãs esperavam, carimbando os intervalos entre as canções com discursos positivos sobre igualdade e superação. Os festivaleiros celebraram o alinhamento repleto de sucessos e que cantou do início ao fim todos os versos, provando que os números do Spotify não enganam - os Imagine Dragons são uma das bandas mais ouvidas no segundo o serviço de streaming.

No quarto e último dia do NOS Alive, além dos Imagine Dragons e Da Weasel, as irmãs HAIM, Mother Mother e Two Door Cinema Club passaram pelo festival.