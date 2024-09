Os Imagine Dragons regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de junho. A banda norte-americana anunciou esta segunda-feira, dia 9 de setembro, a "LOOM World Tour", a sua primeira digressão europeia em estádios.

Ao SAPO Mag, a Everything Is New confirmou que o Ultimate VIP Experience, de 6920 euros, já se encontra esgotado - foram colocados apenas dois à venda. Os restantes bilhetes também deverão esgotar em breve.

Os pacotes VIP, que garantem uma experiência personalizada, para o concerto da banda foram colocados à venda durante a semana.Para o espetáculo em Lisboa, há à venda quatro opções: Ultimate VIP Experience, VIP Viewing Area Experience, Standing Premium VIP Pack e Seated Premium VIP Pack.

Segundo a Everything Is New, o pacote, que conta com um bilhete VIP na área de visualização exclusiva para VIPs com bar aberto, incluiu uma guitarra usada em palco durante o concerto em Lisboa e autografada por todos os membros da banda. Os fãs que adquirirem o Ultimate VIP Experience terão ainda a oportunidade de tirar uma foto no palco e vão receber um poster da digressão dos Imagine Dragons (desenhado exclusivamente para VIPs) e um presente exclusivo de merchandise dos Imagine Dragons.

"Atenção: a experiência não inclui a participação da banda", frisa a promotora.

Conheça todos os detalhes dos pacotes VIPs:

ULTIMATE VIP EXPERIENCE – 692o euros Um bilhete VIP na área de visualização exclusiva para VIPs com bar aberto;

Leva para casa uma guitarra tocada/usada no palco por um membro dos Imagine Dragons no espetáculo;

A guitarra será autografada por todos os membros dos Imagine Dragons;

Foto no palco onde os Imagine Dragons irão atuar mais tarde;

Poster da digressão dos Imagine Dragons, desenhado exclusivamente para VIPs;

Presente exclusivo de merchandise dos Imagine Dragons;

Laminado VIP;

Oportunidade de comprar merchandise antes da abertura das portas ao público geral;

Entrada antecipada no recinto;

Anfitrião da experiência no local; Atenção: A experiência não inclui a participação da banda. VIP VIEWING AREA EXPERIENCE – 590 euros Um bilhete VIP na área de visualização exclusiva para VIPs (EM PÉ sem lugar marcado) com bar aberto *

Poster da digressão dos Imagine Dragons, desenhado exclusivamente para VIPs

Presente exclusivo de merchandise dos Imagine Dragons

Laminado VIP

Oportunidade de comprar merchandise antes da abertura das portas ao público geral

Entrada antecipada no recinto

Anfitrião da experiência no local Atenção: A experiência não inclui a participação da banda. STANDING PREMIUM VIP PACK – 281 euros Um lugar em pé na plateia (sem lugar marcado) com entrada antecipada

Presente exclusivo de merchandise dos Imagine Dragons

Laminado VIP

Oportunidade de comprar merchandise antes da abertura das portas ao público geral

Entrada antecipada no recinto

Anfitrião da experiência no local Atenção: A experiência não inclui a participação da banda. SEATED PREMIUM VIP PACK – 341 euros Um lugar sentado (bancada 1 setor 22 ou 23) reservado premium com entrada antecipada

Presente exclusivo de merchandise dos Imagine Dragons

Laminado VIP

Oportunidade de comprar merchandise antes da abertura das portas ao público geral

Entrada antecipada no recinto

Anfitrião da experiência no local Atenção: A experiência não inclui a participação da banda.

