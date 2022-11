O momento aconteceu na quarta-feira à noite nos EUA e já está a "incendiar" a internet.

Jason Momoa esteve no programa de Jimmy Kimmel para falar do novo filme da Netflix "Slumberland" e apareceu vestido como a sua personagem: um pijama de seda e um casaco que parecia saído do álbum "Sgt. Pepper's", dos Beatles.

Durante a entrevista, o apresentador não resistiu a puxar pelo tema das fotografias virais de 23 de outubro onde o ator aparecia num barco a pescar vestido com o traje havaiano tradicional malo, notando que mais ninguém estava como ele.

Momoa justificou com a sua nova série da Apple chamada "Chied of War", que se passa no final do século XVIII, onde o malo é o seu guarda-roupa diário, e "portanto, estava a bronzear o meu traseiro branco".

Garantido que era confortável e confirmando que o estava a usar naquele exato momento, Kimmel quis saber qual o tipo de material usado e Momoa decidiu que era melhor mostrar.

Depois de ver, tal como o público na sala e os espectadores em casa, o ator a exibir quase tudo (num programa do canal que pertence à Disney!), Kimmel não resistiu: "Deixa-me que te diga, nunca me senti tanto como o Danny DeVito do que agora".

VEJA O MOMENTO.