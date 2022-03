Na emissão do passado domingo, dia 27 de março, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, Ricardo Araújo Pereira analisou um problema técnico durante a emissão de "Breaking News", da CNN Portugal.

"A guerra na Ucrânia continua, infelizmente, a causar problemas e sobretudo em Lviv, Mariopol e Queluz de Baixo", começou por gracejar o humorista, recordando o momento em que o ecrã touch da CNN Portugal deixou de funcionar.

"São situações difíceis. Não é fácil saber como é que se lida com estes imprevistos, os jornalistas ficam aflitos. 'Carrego 72 vezes no mesmo botão e aquilo não avança'", brincou Ricardo Araújo Pereira. "O que é que há fazer nestas ocasiões? Não sou ninguém para dar conselhos, mas quando falha aquilo... o que é que se faz? Só tenho uma sugestão apenas: quando um jornalista está nesta situação, em vez de virar as costas para a câmara, vira-se de frente e diz: 'olá, público do