Os BRIT Awards, prémios da música pop britânica, decorreram na noite desta terça-feira, dia 11 de maio, e contaram com uma audiência de quatro mil espectadores. A cerimónia fez parte dos eventos-teste programados pelo governo britânico para autorizar grandes festivais e concertos no Reino Unido.

Na noite, que contou com atuações de Dua Lipa, The Weeknd, Arlo Parks ou Olivia Rodrigo, um dos momentos mais celebrados foi a colaboração entre Elton John e Olly Alexander (protagonista da série "It's a Sin", da HBO, e vocalista dos Years and Years), numa versão de "It's a Sin", popular tema dos Pet Shop Boys.

A atuação foi apresentada por David Furnish, marido de Elton John, que relembrou a impacto do HIV. "O silêncio permitiu que o HIV/sida se transformasse na maior doença que afeta o nosso planeta", frisou.

Nas redes sociais, a colaboração foi um dos momentos das comentados e elogiados da noite.

No final da atuação, a versão de "It's a Sin" de Elton John e Olly Alexander foi disponibilizada em todos os serviços de streaming de música. A versão foi produzida por Stuart Price (Madonna , The Killers ou Scissor Sisters) e pelos Pet Shop Boys.