Ivete Sangalo provou mais uma vez que, assim como a Torre de Belém, ela também é um monumento de Portugal.

A cantora baiana marcou presença no palco do Rock in Rio Lisboa desde a sua primeira edição, em 2008 (até atuou mais vezes do que edições de festival porque substituiu Ariana Grande, cujo concerto foi cancelado). De lá para cá foram inúmeras histórias e muita cumplicidade com o público lusitano, que também desenvolveu um carinho recíproco e verdadeiro.

Com uma energia sem igual, Ivete conseguiu levantar o público do Rock in Rio Celebration, que praticamente ocupou todos os espaços da Torre de Belém, um dos pontos turísticos mais visitados no mundo.

Trazendo na bagagem vários clássicos da sua trajetória musical, a artista "levantou poeira" ao som de "Tempo de Alegria", "Festa", "Sorte Grande" e "Abalou", tirando cerca de 30 mil pessoas do chão.