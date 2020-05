Desde 2004, este é o primeiro ano par em que Ivete Sangalo não atua em Portugal - a cantora iria subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, mas a edição de 2020 foi adiada devido à pandemia da COVID-19. Mas, apesar de estar em isolamento social, a artista continua a animar os fãs.

Este domingo, dia 10 de maio, a estrela da música brasileira lançou um novo EP com apenas duas canções. Para os temas, Ivete Sangalo convidou Jão e Vitão, dois dos novos protagonistas da música brasileira. "Este EP é composto por duas músicas que apresentam Ivete Sangalo no campo do pop romântico e urbano, géneros que também vão ao encontro das produções de Vitão e Jão", frisa a Universal Music.

"Me Liga" é o título da parceria com Jão, sendo que a canção foi composta pelo artista brasileiro em conjunto com Diogo Piçarra. "Há um ano, em São Paulo, chegava ao estúdio com uma melodia na cabeça: ‘Pode deixar, pode confiar, se eu não te tenho não quero mais ninguém.’ Mostrei ao Jão que imediatamente adorou e, ao fim de umas horas, tínhamos uma lindíssima e frágil balada, que agora ficou ainda mais mágica na voz da diva Ivete Sangalo e do meu irmão Jão", conta o músico português.

Para Jão, artista que deverá estrear-se em Portugal em setembro, "a Ivete é uma coisa, um acontecimento". "Ela mandou-me um vídeo de quinze segundos a cantar ‘Me Liga’, eu fiquei muito tempo no quarto a ouvir em loop. Sempre quis juntar as nossas vozes e aconteceu da maneira mais linda", conta.

Quanto a Vitão, foi a própria Ivete Sangalo que escolheu uma das músicas do cantor e o decidiu convidar para este dueto. "Fiquei em choque quando me ligaram e disseram que ela tinha ouvido e que queria gravar comigo. E ainda mais honrado em poder cantar com ela. A música ficou bem pop e com uma 'pegada' de Salvador, de carnaval, que permite caminhar por muitos ambientes", sublinha o músico brasileiro, que recentemente lançou um single com Agir.

"A canção 'Na Janela' é bem descrita pelo cantor. A linha vocal, semelhante à métrica hip hop, algo que caracteriza a obra de Vitão, ganha uma nova força com as percussões baianas, dando origem a uma canção solar e energética, sem perder um traço da sua melodia", frisa a Universal Music em comunicado.

As duas canções foram lançadas no direto "Live Leve", este domingo, que foi também uma homenagem de Ivete Sangalo ao Dia da Mãe no Brasil.