Ainda faltam quase dois meses para o carnaval, mas Ivete Sangalo já está a preparar a festa. Esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, a artista brasileira lançou o EP "O Verão Bateu Em Minha Porta". O disco conta com cinco canções.

Quatros dos temas do disco foram gravados ao vivo, em 2023, no no Farol da Barra, ponto turístico de Salvador, no Brasil. A produção ficou a cargo de Radamés Venâncio.

"Esse projeto surgiu de uma necessidade real de compor para esse tempo verão. O sol, astro rei determinante e dono da substância alegria, guiou-nos nas composições. Falar sobre isso nunca foi tão prazeroso, já que não à toa que o carnaval seja cravado no meio da estação do calor. Calor, amor e ritmo, é isso que faz o movimento", frisa Ivete Sangalo em nota comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Energia de gostosa" (Ivete Sangalo, Lari Tavares, Luana Matos, Tassia Morais e Rafa Lemos) é o single do EP e convida todos para uma festa com "batida do pagodão baiano". Na sequência, a faixa que dá nome ao EP, "O Verão Bateu em Minha Porta", uma canção "alegre vibrante" e que faz referência ao tema "Pula Corda". Ivete Sangalo

"Tum Tum Tum Tugurungudum" é o terceiro tema do disco. Para a quarta faixa, Ivete Sangalo convidou Margareth Menezes para "Deixa Merecer (Deixa A Gira Girar/Filho De Rei)".

"Margareth, rainha e dona da voz, vem para aumentar o entoar de boas notícias e sensações nobres. Os galopes são um convite a botar para fora toda energia acumulada das outras estações. O samba-reggae traz literalmente a força e o poder rítmico da nossa música. O refrão leva-nos ao contacto puro e certeiro de uma levada que não deixa ninguém parado: tum tum tum tugurungudum! A Bahia é a porta principal, essa terra alegria por onde o verão quer entrar primeiro", frisa a artista brasileira.

“Lugar Perfeito” fecha o álbum. "É uma verdadeira celebração ao verão e ao Carnaval, a canção de Anitta com Ivete Sangalo, que ganhou a versão ao vivo da baiana", destaca o comunicado.

Ivete Sangalo regressa a Portugal a 25 de maio para um concerto no MEO Arena, em Lisboa.