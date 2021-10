Depois de terem levado as canções de "Jardim da Parada" ao Teatro Maria Matos, em Lisboa, no passado dia 25 de outubro, os The Happy Mess apresentam o novo disco na Casa da Música, no Porto, esta quinta-feira, dia 28 de outubro.

O quinto álbum da banda de Miguel Ribeiro, João Pascoal, Hugo Azevedo, Afonso Carvalho e Paulo Mouta Pereira é o primeiro cantado inteiramente em português e foi composto e pré-produzido à distância, em 2020, durante o período de confinamento. A fase final de arranjos e gravação assinalou o reencontro dos músicos em estúdio, assinala a promotora em comunicado.

"Pela primeira vez, também, a voz principal é assumida por Miguel Ribeiro que, até aqui, partilhava a generalidade dos temas, primeiro com Joana Sequeira Duarte e Sara Badalo e, nos últimos anos, com Joana Espadinha", pode ainda ler-se no comunicado.

A lista de colaboradores do disco inclui Bruno Vieira Amaral, Capicua, Filipa Leal, José Luís Peixoto, Nuno Costa Santos, Regina Guimarães, Rodrigo Guedes de Carvalho, Rui Reininho e Sara Leal, nas letras; Alexandre Soares na guitarra de 12 cordas em "Gin, telenovela"; e Kassin, Rui Maia e Paulo Mouta Pereira na produção.

"Alguma coisa vai mudar", o novo single dos The Happy Mess, "é um tema irónico e, ao mesmo tempo, sarcástico que fala da tentação humana de usar a mentira como forma de sobrevivência e ascensão social". A canção foi escrita por Miguel Ribeiro e Rodrigo Guedes de Carvalho e produzida pelo brasileiro Kassin, que já produziu artistas como Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto ou Los Hermanos.