Para André Gomes, programador do palco que é gerido pela Academia de Música dessa cidade do distrito de Aveiro e também está afeto à sua Escola Profissional, essas escolhas refletem "o desejo de apresentar, num mesmo espaço, nomes confirmados e propostas de um risco assumido", no que a instituição beneficiará do "capital de confiança" que acredita já ter conquistado.

"De um lado teremos um nome como o Jay-Jay Johanson e, do outro, o espanhol Alberto Montero - com destaque também, evidentemente, para seis concertos proporcionados pelas nossas orquestras, com grandes solistas e excelentes programas", realça.

Em agosto o Auditório de Espinho já tinha revelado parte da sua programação para o último trimestre do ano, nomeadamente o concerto de 16 de novembro pelo cantor e compositor de jazz Kyle Eastwood, no âmbito na edição de 2019 do festival Misty Fest, mas só hoje o cartaz ficou completo.

Assim, ao guitarrista americano William Tyler e à companhia de teatro circense Dondavel, por exemplo, junta-se agora Jay-Jay Johanson que, a 12 de outubro, agora está de regresso aos palcos para apresentar o mais recente álbum, "Kings Cross" (2019).