De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, o cartaz desta edição, que arranca no dia 01 de julho com a inauguração de uma exposição, “mistura diferentes vertentes do jazz nacional e internacional”.

Até 31 de julho estará patente no Jardim Basílio Teles uma exposição de “capas icónicas” de álbuns de Charles Mingus, Nina Simone, Ornette Coleman, Sonny Rollins e Chet Baker, recriadas por André Tentúgal, Clara Não, Joana Linda, João Fazenda e Vasco Gargalo.

Os espetáculos, de entrada livre e sempre às 18:00, iniciam-se em 09 de julho com a cantora Mimi Froes. No dia seguinte, 10 de julho, sobe palco a trompetista e cantora Jéssica Pina.

Para 16 de julho, está agendada a atuação do pianista e compositor Alfa Mist, “uma das maiores referências do jazz contemporâneo”. No dia 17, atua a saxofonista Camila George, “nascida na Nigéria e com projeção ganha em Inglaterra”.

Em 23 de julho, sobe ao palco a guitarrista, cantora e compositora Raquel Martins, e no dia 24 Ashley Henry, “reconhecido como uma das grandes certezas da composição e performance em piano do jazz contemporâneo”.

Nos dois últimos dias do Matosinhos em Jazz, 29 e 30 de julho, atuam, respetivamente, Rebecca Martin com a Orquestra Jazz de Matosinhos e os GNR com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Estes dois espetáculos acontecem na Praça Guilhermina Suggia, às 22:00.

O Matosinhos em Jazz é uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos.