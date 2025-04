Mansur Brown atua no Coreto do Parque Basílio Teles, palco do festival, em Matosinhos, no dia 5 de julho, de acordo com o comunicado hoje divulgado.

“A guitarra é ponto de partida para viagens sonoras que misturam sons vindos do início deste milénio, com presença de afrobeat e uma áurea musical que alguns apontam a um resgate direto de influências de Burial”, refere a organização sobre a música de Mansur Brown.

O Matosinhos em Jazz, uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, decorre ao longo do mês de julho, tem entrada gratuita e os espetáculos acontecem sempre às 18:00.

No âmbito do festival, durante o mês em que decorre, estará patente, no Parque Basílio Teles, uma exposição com a reinterpretação de “capas icónicas de álbuns de jazz” por cinco artistas portugueses, cujos nomes “serão brevemente anunciados”.