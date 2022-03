Joana Marques é uma das juradas da nova edição do "Ídolos", da SIC. Devido às gravações do programa de talentos, a humorista esteve uns dias afastada de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

Na sua conta no Instagram, Joana Marques confirmou que regressa esta sexta-feira, dia 4 de março, ao programa das manhãs com a sua popular rubrica. "O 'Extremamente Desagradável' fez uma pausa de carnaval porque estive mascarada de pessoa que sabe o que é preciso para se ser o próximo ídolo de Portugal, mas amanhã estou de volta", escreveu.

"Mal vestida como sempre. Às 8h15 na Rádio Renascença", gracejou Joana Marques nas redes sociais.