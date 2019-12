O Banco Santander vai abrir ao público, no sábado, o Edifício dos Leões, na Rua do Ouro, em Lisboa, agora transformado num espaço cultural, com uma exposição temporária de Joana Vasconcelos e 70 peças da coleção da instituição.

Segundo comunicado do Santander, Joana Vasconcelos vai apresentar 16 trabalhos numa exposição intitulada "Lar Doce Lar", que inclui peças como "Cinderela" (2007), "Brise" (2001), "Mãe d' Água" (2019), "Piano Dentelle #3" (2016), e o candeeiro "Carmen" (2001). Da coleção do Santander estarão expostas obras de José Malhoa, Vieira da Silva, Silva Porto, Souza Pinto, Almada Negreiros, Arpad Szenes, Menez e Júlio Pomar, entre outros A entrada no edifício tem um custo de oito euros.