A remodelação da central elétrica espanhola de Bueño, para a tornar num espaço dedicado à cultura, foi o projeto vencedor da primeira edição do concurso Arte Pública, organizado pela Fundação EDP, e inaugurado como espaço cultural em setembro.

Joana Vasconcelos irá apresentar duas peças, uma delas recente, segundo um comunicado da organização sobre a exposição, a segunda da artista em Espanha, depois de, em 2018, ter inaugurado "I'm your mirror" no Museu Guggenheim Blibao, primeira mostra individual de um artista português naquele espaço museológico.

Contactado pela agência Lusa, Fernando Ribeiro, curador da exposição em Bueño, indicou que a peça mais recente tem como título "La Pasionaria", e consiste num coração em têxtil com luz, de grandes dimensões, que ficará suspenso, como homenagem à lutadora antifascista espanhola que ficou conhecida com o mesmo nome.

Isidora Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989), conhecida como "La Pasionaria" foi uma líder revolucionária comunista espanhola de origem basca, e chegou a ser eleita deputada.

"A peça em forma de coração é uma homenagem a esta ativista política espanhola, uma mulher forte, mas, ao mesmo tempo, a todas as mulheres que lutaram pela liberdade e a democracia", sublinhou Fernando Ribeiro.

A outra obra tem como título "Diagonals" e faz parte da série "Tetris", inspirada no popular jogo eletrónico. As peças desta série foram criadas utilizando tecidos e azulejos portugueses, segundo o curador.

A Central Artística de Bueño irá acolher até 3 novembro estas obras de Joana Vasconcelos, a primeira mulher a expor no Palácio de Versalhes, e que encerrou em abril a exposição "Plug-In", com obras inéditas, como a "Árvore da Vida", no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, visitada por mais de 260 mil pessoas em seis meses.

A primeira edição do concurso de Arte Pública foi organizada pela Fundação EDP em colaboração com a Câmara Municipal de Ribera de Arriba, e esta exposição visa "reforçar a vocação artística e social do espaço", em cuja programação artística colaboram a Embaixada de Portugal em Espanha e o MAAT.

Os autores do projeto de remodelação da central de Bueño são três estudantes de arquitetura da Universidade de Saragoça, Marta Molins, Diego Catena e Claudia Gadea, vencedores da primeira edição do concurso cuja terceira edição, recentemente apresentada, tem como objetivo a reabilitação da Casona-Palacio de los Bustillo Ceballos, situada na localidade cantábrica de Puente Viesgo.