Num comunicado hoje divulgado, a FLUL recorda que Jorge Molder, que se licenciou em Filosofia em 1972, “é uma das figuras mais destacadas da fotografia portuguesa contemporânea”.

“Com uma obra reconhecida nacional e internacionalmente, há mais de 40 anos que o trabalho do artista dá primazia à imagem a preto e branco. Procurando uma representação teatral de espaços vazios ou evocando personagens que coloca em coreografias teatrais, Jorge Molder já realizou mais de cinco dezenas de exposições individuais. O Art Institute of Chicago, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, a Maison Européene de la Photographie e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro são alguns dos espaços onde o trabalho do artista se encontra representando”, lê-se no comunicado.

O diretor da FLUL, citado na nota, refere-se a Jorge Molder como “o mais importante fotógrafo português da sua geração, e um dos maiores fotógrafos portugueses de sempre”.

“A obra altamente complexa do artista mostra que nem sempre existe uma diferença clara entre o que é arte, o que é filosofia, e o que é história, sendo por isso uma boa maneira de explicar o que são as humanidades: a integração de muitas coisas diferentes, de muitas proveniências, independentemente dos seus certificados de origem”, referiu Miguel Tamen.

Jorge Molder nasceu em Lisboa, em 1947. Desde 1977, quando fez a primeira exposição individual, tem vindo a mostrar o seu trabalho em galerias, centros de arte e museus, em Portugal e no estrangeiro.

Foi artista convidado da 22.ª Bienal de São Paulo (1994) e representou Portugal na 48.ª Bienal de Veneza (1999).

Entre 1994 e 2009, foi diretor do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Recebeu o Prémio Associação Internacional de Críticos de Arte/Portugal 2006/7 e, em 2010, o Grande Prémio EDP Arte.

Os candidatos ao Prémio Alumni, cujo único critério de elegibilidade é serem diplomados pela FLUL, são propostos por alunos, antigos alundos, docentes e funcionários daquela instituição.

O júri da edição de 2021 do Prémio Alumni foi composto pelo diretor da FLUL, Miguel Tamen, pela coordenadora científica do Programa FLUL Alumni, Adelaide Meira Serras, pelos professores eméritos da FLUL Arnaldo Espírito Santo, Ivo Castro e Jaime Gama, este último ex-presidente da Assembleia da República e distinguido com o Prémio Alumni 2020.