Ivanohe Spalluto, conhecido nas redes sociais com o pai de Jasper, soma milhares de seguidores nas redes sociais - no TikTok, o jovem é acompanhado diariamente por mais de 2,9 milhões de pessoas; no Instagram, a sua conta soma mais de 358 mil seguidores.

Para as redes sociais, o jovem de 23 anos grava com o seu filho de três anos pequenos duetos que têm derretido os seguidores.

"O que faço nos meus vídeos não é planeado, são apenas momentos do dia", frisou o pai de Jasper ao site Webboh.

Veja alguns dos vídeos: