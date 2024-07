As atrizes Judi Dench e Siân Phillips são, segundo informou esta terça-feira a imprensa britânica, as duas primeiras mulheres admitidas como sócias do Garrick, um dos mais antigos clubes privados de Londres, muito criticado por ser reservado aos homens.

A instituição fundada em 1831, localizada no bairro de Covent Garden, no centro de Londres, tem entre os seus membros vários juízes e advogados, jornalistas, funcionários de alto escalão do governo e líderes políticos.

Tal como outros clubes de prestígio, o Garrick era reservado aos homens, segundo uma regra antiga, regularmente denunciada como arcaica e símbolo da supremacia masculina em lugares de poder e influência.

Segundo a lista revelada em março pelo jornal The Guardian, o rei Carlos III e atores como Brian Cox e Benedict Cumberbatch fazem parte do clube.

A publicação da lista aumentou a pressão sobre o Garrick Club para permitir a entrada de mulheres. A sua resistência inicial levou o diretor do Serviço Secreto MI6, Richard Moore, e o secretário-geral de Downing Street, Simon Case, a anunciarem a sua saída.

Após estes últimos acontecimentos, os membros do Garrick Club votaram a favor da entrada das mulheres em maio.

De acordo com o The Guardian, o Garrick Club nomeou na segunda-feira Judi Dench, de 89 anos, e Siân Phillips, de 91, “membros proeminentes”, acelerando um processo que costuma demorar entre dois a cinco anos.

Judi Dench alcançou fama mundial pela sua participação em filmes da saga James Bond como "007 - GoldenEye" e "007 - Skyfall".

A intérprete é uma das atrizes inglesas mais premiadas, com um Óscar e sete nomeações, além de dois Globos de Ouro.

Siân Phillips é uma atriz galesa, mais conhecida pelos papéis no teatro.

No cinema atuou diversas vezes com Peter O'Toole, com quem foi casada durante 20 anos, aparecendo também no filme "Duna", de David Lynch, rodado em 1984.

Segundo a imprensa inglesa, outras mulheres deverão ingressar no clube, como a ex-ministra do Interior Amber Rudd e a jornalista de televisão Cathy Newman.

Em 2015, uma votação no Garrick sobre a admissão de mulheres não obteve maioria suficiente para permitir a aprovação.

Em 2021, uma petição para permitir a entrada de mulheres recebeu o apoio de Cherie Booth, famosa advogada e esposa do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair.

Cherie Booth disse que teve que ficar na entrada do clube enquanto o seu futuro marido tinha permissão para entrar em 1976.