Judi Dench deu a entender que a sua carreira de seis décadas como atriz de cinema pode ter chegado ao fim por estar praticamente cega.

Vencedora de um Óscar por "A Paixão de Shakespeare" (1998) e nomeada mais sete vezes desde 1997 após um percurso de distinção primeiro nos palcos e na televisão, num percurso que foi de Shakespeare a James Bond, a atriz de 89 anos não trabalha desde o verão de 2021, quando rodou cenas a fazer de si mesma para o filme "Spirited" (2022), com Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer.

Questionada na semana passada durante uma visita à exposição de flores Chelsea Flower Show em Londres se tinha planos para mais trabalhos no cinema, a atriz terá dito ao jornalista do jornal britânico The Mirror "Não, não, nem consigo ver!".

Contacto pelo jornal para uma clarificação, o seu agente respondeu que a atriz não tinha mais nada a acrescentar ao que já tinha dito.

Em 2023, ao mesmo jornal Dench disse que queria trabalhar "o máximo que puder" depois de, 11 anos antes, ter revelado que sofria de degenerescência macular, uma doença degenerativa focada na retina provocada pela idade que estava a levá-la a uma cegueira quase total.

A atriz revelava que já não conseguia ler guiões nem ver enquanto está a rodar devido à Degenerescência Macular da Idade.

"Não consigo ver quando leio. Tenho de lidar com isso", confessou.

"É difícil para mim se a cena for extensa. Ainda não encontrei uma forma. Tenho amigos que me vão ajudar. Tenho uma memória fotográfica", explicou, acrescentando que não conseguia ver durante a rodagem.