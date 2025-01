Morreu na quinta-feira Joan Plowright, uma das estrelas de teatro e cinema mais aclamadas da Grã-Bretanha e viúva de Sir Laurence Olivier, anunciou a BBC. Tinha 95 anos.

Era popularmente reconhecida como Lady Olivier e uma das grandes senhoras dos palcos, formando um trio com Maggie Smith, falecida no final de setembro, e Judi Dench, de 90 anos.

A sua carreira durou 60 anos e foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Viagem Sentimental" (1991).

Em 2014, retirou-se da carreira artística após perder a visão, tendo sido legalmente registada como invisual.

"É com grande tristeza que a família de Dame Joan Plowright, Lady Olivier, informa que ela faleceu pacificamente em 16 de janeiro de 2025, rodeada pela sua família em Denville Hall, aos 95 anos. Teve uma longa e ilustre carreira no teatro, cinema e TV ao longo de sete décadas, até que a cegueira a fez reformar-se. Apreciou os seus últimos 10 anos em Sussex com visitas constantes de amigos e familiares, cheios de muito riso e boas recordações. Estamos muito orgulhosos de tudo o que a Joan fez e de quem ela era como um ser humano adorável e profundamente inclusivo. Sobreviveu aos seus muitos desafios com a coragem de Plowright e a determinação de lidar o melhor possível com eles, e certamente que fez isso", resume o comunicado da família.

Nascida a 28 de outubro de 1929, tornou-se uma das principais atrizes da Wes End de Londres na década de 1950, encontrando Olivier pela primeira vez nos palcos em "O Comediante" em 1957, onde fazia de sua filha.

Ambos foram nomeados para os BAFTA (os "Óscares britânicos") quando foi feita a versão para o cinema em 1960. Casaram um ano mais tarde, após Olivier se divorciar da atriz Vivien Leigh, e tornou-se um membro importante da companhia National Theatre por ele fundado.

No cinema, trabalhou várias vezes com o realizador Franco Zeffirelli, mas com exceção de "Três Irmãs" (1970), de Olivier e John Sichel, "Equus" (1977), de Sidney Lumet, "Maridos à Água" (1988), de Peter Greenaway, "O Crime da Costureira" (1988), de Jim O'Brien, e "Avalon" (1990), de Barry Levinson, a carreira teve principalmente visibilidade após a morte de Olivier em 1989 e a nomeação para os Óscares.

Entre os filmes mais reconhecidos estão "O Homem Que Fazia Milagres" (1982), "Revolução" (1985), "Amar-te-ei até te matar" (1990), "Avalon" (1990), "O Último Grande Herói" (1993), "Dennis, o Pimentinha" (1993), "A Colina das Viúvas" (1994), "Adultério" (1995), "Jane Eyre" (1996), "Sobreviver a Picasso" (1996), "101 Dálmatas" (1996), "Chá com Mussolini" (1999), "Callas, a Diva" (2002), "A Mulher da Casa" (2003) e "As Crónicas de Spiderwick" (2008).

Foi ainda uma das principais atrizes do premiado telefilme "Stalin" (1992).