Uma juíza de Los Angeles deverá decidir esta sexta-feira (12) se termina com a tutela que controlou por 13 anos a vida da estrela do pop Britney Spears.

Não se sabe se a cantora vai comparecer de forma presencial, ou remota, em tribunal.

Em outubro, o pai foi removido da tutela, classificada como "abusiva", e substituído por um tutor temporário.

Na mesma sessão, a juíza Brenda Penny também aceitou um pedido do advogado de Britney Spears para marcar outra audiência para breve com o objetivo de formalizar a "rescisão incontestável" da tutela.

"Esta semana vai ser muito interessante para mim! É pelo que mais rezei na minha vida", escreveu a cantora, de 39 anos, esta semana, na sua conta no Instagram. Mais tarde, o texto foi removido.

Na audiência de outubro, ambas as partes manifestaram-se a favor do fim da tutela. Confirmando essa reviravolta, os advogados do pai de Britney, Jamie Spears, pediram a sua dissolução imediata.

Embora continue a negar que tirou proveito da sua condição de tutor para controlar a vida e a carreira da filha, Jamie Spears disse, recentemente, que a artista "acredita que pode administrar a sua própria vida".

A juíza Brenda Penny aprovou marcar outra data para permitir ao advogado de Britney, Mathew Rosengart, apresentar um plano detalhado para a dissolução da tutela. E outra audiência foi marcada para dezembro, para resolver questões financeiras pendentes, incluindo custos legais.

Através dos seus advogados, a cantora disse que o seu pai "nunca esteve à altura" de ser o seu tutor, citando, numa petição. detalhes como o seu "conhecido alcoolismo" e "o trauma que infligiu à sua filha desde a infância".

Em setembro, Britney afirmou que queria o fim da tutela o mais depressa possível para poder se casar com o seu noivo Sam Asghari, após um acordo pré-nupcial.

A estrela tem dois filhos com o seu primeiro ex-marido, o rapper Kevin Federline. Também teve um casamento fugaz em Las Vegas com o seu amigo de infância Jason Alexander, anulado apenas 55 horas depois.

Em tribunal, a artista contou que o seu pai a impediu de retirar o seu dispositivo contraceptivo, apesar do seu desejo de engravidar. Jamie Spears nega essa acusação.

Quando o pai deixou de ser o tutor, foi substituído pelo contabilista John Zabel para lidar com as questões financeiras, de forma temporária, até o fim da tutela. A tutora profissional Jodie Montgomery foi designada para tratar dos assuntos pessoais de Britney até 31 de dezembro, embora o seu papel possa terminar esta sexta-feira.