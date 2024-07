A defesa de Alec Baldwin concentrou os seus esforços na quinta-feira em questionar a investigação policial do disparo fatal ocorrido no set do filme "Rust".

Baldwin manipulava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio trágico em outubro de 2021, no Novo México, quando a arma disparou e matou a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, e feriu o realizador Joel Souza.

Perante o júri que decidirá o destino da estrela de Hollywood, o seu advogado, Alex Spiro, questionou a perita Marissa Poppell, responsável pela cena do crime, sugerindo que o trabalho não foi exaustivo e que pode ter havido falta de transparência no caso.

"Não é verdade que estava apenas a tentar acabar com isto para que os procuradores se pudessem concentrar em Alec Baldwin?", perguntou Spiro.

"Não", respondeu Marissa, que enfrentou momentos de tensão durante o longo interrogatório de Spiro, um advogado de renome.

A criminalista afirmou, primeiramente, que foi aberta "cada caixa" na sede do fornecedor de armas do filme, em busca de provas. Perante a pressão de Spiro, no entanto, ela descreveu a inspeção como "razoável".

O interrogatório seguiu a narrativa traçada por Spiro na véspera, durante os seus argumentos iniciais, quando sugeriu que os investigadores e o Ministério Público se concentraram em Baldwin de forma deliberada.

Outro ator com munição real

Marissa Poppell

Munição real não é permitida em sets de rodagem, mas ivestigadores encontraram-na no carrinho de adereços, na caixa de balas e em duas cartucheiras pertencentes a Baldwin e a outro ator do filme, Jensen Ankles, revelou Marissa, que inspecionou o local da tragédia.

A perita confirmou que um projétil real foi encontrado na cartucheira de Baldwin, que interpretava um fora-da-lei no western.

A investigação do caso não determinou como essa munição chegou ao Rancho Bonanza Creek, um local de rodagem tradicional em Santa Fé. Para Marissa Poppell, os indícios sugeriram que as balas entraram no set pelas mãos da armeira Hannah Gutierrez.

A então detetive do caso, Alexandria Hancock, que também depôs na quinta-feira, concordou. Hannah foi condenada em abril a 18 meses de prisão por homicídio involuntário pelo mesmo tribunal de Santa Fé. Baldwin, de 66 anos , pode ter o mesmo destino.

A estrela de Hollywood chegou ao tribunal vestindo um fato escuro e óculos de armação grossa. A sua mulher, Hilaria, e o seu irmão mais novo, Stephen, acompanharam o processo dentro do tribunal.

Gatilho

Halyna Hutchins ao centro com Alec Baldwin

Halyna Hutchins, uma estrela em ascensão na indústria, tinha 42 anos quando morreu. De origem ucraniana, era casada e tinha um filho.

Baldwin afirmou diversas vezes que não puxou o gatilho. Mas um relatório do FBI, que fez testes no revólver, contradiz essa versão.

O Ministério Público, que descreveu Baldwin como uma estrela poderosa do cinema que se comportou "de forma irresponsável" e "sem o devido respeito pela segurança dos outros", levou o fabricante da arma e especialista Alessandro Pietta para sustentar esse ponto na quinta-feira.

Alessandro Pietta

"A única forma de disparar essa arma é apertando o gatilho?", perguntou a Pietta a procuradora Erlinda Ocampo Johnson.

"É a forma de fazê-lo", respondeu o italiano.

Spiro alega que Baldwin é inocente e que, como ator, não era sua responsabilidade verificar o conteúdo de uma arma durante uma atuação no set.

O fim do julgamento está previsto para o próximo dia 19, quando o júri iniciará as suas deliberações.