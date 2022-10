Começou em Los Angeles esta segunda-feira a seleção do júri para o julgamento do antigo produtor de cinema Harvey Weinstein, no qual se espera que testemunhem cinco alegadas vítimas de agressão sexual.

Weinstein cumpre atualmente uma sentença de 23 anos de prisão em Nova Iorque, após ser condenado por uma série de agressões sexuais nesta cidade.

Agora, o produtor de 70 anos enfrenta 11 outras acusações, incluindo violação e sexo oral forçado contra mulheres em hotéis em Beverly Hills e Los Angeles entre 2004 e 2013. O julgamento deve durar cerca de dois meses.

Weinstein chegou esta segunda-feira ao tribunal de Los Angeles em cadeira de rodas, vestindo um fato azul escuro e gravata azul clara. Deve comparecer às audiências nos próximos dois meses.

A seleção do júri, que pode demorar uma semana, começou sob a supervisão da juíza Lisa Lench.

Em caso de condenação, o antigo magnata do cinema -que se declarou inocente de todas as acusações- poderá ser sentenciado a mais 140 anos atrás das grades.

Uma multidão de jornalistas aglomerou-se frente ao tribunal do centro de Los Angeles, onde o outrora poderoso produtor de Hollywood foi obrigado a comparecer.

As acusações de assédio e abuso sexual contra Weinstein tornaram-se públicas em outubro de 2017. A sua condenação em Nova Iorque em 2020 foi um marco para o movimento #MeToo.

Uma armadilha

Acusadoras em Nova Iorque, incluindo Rose McGowan, Lauren Sivan e Patricia Arquette

Em junho, Weinstein foi derrotado na tentativa de reverter estas condenações para crimes sexuais. Também foi acusado, separadamente, por promotores britânicos de um ataque ao pudor contra uma mulher em Londres em 1996.

No total, cerca de 90 mulheres, incluindo atrizes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek, acusaram Weinstein de agressão ou assédio sexual.

O jornal Los Angeles Times citou esta segunda-feira Mark Werksman, advogado de Weinstein, que revelou que personalidades famosas testemunharão no julgamento.

"O público reconhecerá algumas dessas vítimas. Algumas dessas mulheres podem ser vistas em filmes, em campanhas de publicidade, tiveram sucesso como atrizes e modelos", declarou o advogado ao jornal.

O Los Angeles Times afirma que uma das cinco acusadoras, chamadas de "Jane Doe" para terem os verdadeiros nomes preservados, seria Jennifer Siebel Newson, esposa do governador da Califórnia, Gavin Newsom.

"Como muitas outras mulheres, a minha cliente foi agredida sexualmente por Harvey Weinstein durante uma alegada reunião de negócios que acabou sendo uma cilada", declarou ao jornal a advogada de Siebel Newson, Elizabeth Fegan.

"Ela pretende testemunhar neste julgamento para encontrar alguma forma de justiça para as sobreviventes e como parte do trabalho da sua vida para melhorar a vida das mulheres", destacou.

Newson descreveu o comportamento de Weinstein num texto publicado em 2017, mas não deu detalhes sobre as alegadas agressões.

Imensa influência

Óscar de Melhor Filme para "A Paixão de Shakespeare" a 21 de março de 1999: os produtores David Parfitt, Dianna Gigliotti, Harvey Weinstein, Edward Zwick e Marc Morman

Weinstein afirma que todos os encontros sexuais foram consentidos. O seu advogado disse aos jornalistas que as acusações apresentadas em Los Angeles "são de muitos anos atrás" e não podem "ser corroboradas por evidência forense" ou "testemunhos credíveis".

Enquanto isso, o filme "She Said" estreia no Festival de Cinema de Nova Iorque: a produção aborda a investigação jornalística de 2017 sobre Weinstein que resultou na queda de seu império cinematográfico.

Antes de ser alvo destas denúncias, Harvey e o seu irmão, Bob Weinstein, estavam entre os produtores mais poderosos de Hollywood.

Juntos fundaram a Miramax Films, uma empresa de produção e distribuição criada em 1979 e cujo nome é uma homenagem à mãe Miriam e ao pai Max. A empresa foi adquirida pela Disney em 1993.

Entre os sucessos produzidos pela Miramax está "A Paixão de Shakespeare", de 1998, pelo qual Weinstein ganhou enquanto produtor um Óscar de Melhor Filme. Ao longo dos anos, as suas produções receberam mais de 300 nomeações ao maior prémio do cinema e 81 estatuetas.