A estrela do pop britânico Elton John compareceu, esta segunda-feira, por videoconferência, como testemunha de defesa no julgamento contra o ator norte-americano Kevin Spacey, processado em Londres por agressões sexuais a vários homens.

Spacey, de 63 anos, que está a ser julgado na Inglaterra desde o final de junho, declarou-se inocente de 12 acusações de agressão sexual contra quatro homens entre 2001 e 2013, principalmente a partir de 2004, quando era diretor do teatro Old Vic de Londres.

Um deles acusou-o de agredi-lo sexualmente enquanto o levava, de carro, a uma gala de beneficência na casa de Elton John "no início dos anos 2000".

"Ele agarrou-me com tanta força [os órgãos genitais] que quase saí da estrada", testemunhou o queixoso.

O ator já havia dito ao tribunal que isso "nunca aconteceu", mas que os dois flertaram.

"Foi um gesto suave [...] e eu estava no meu espírito romântico", respondeu Spacey, negando qualquer comportamento "violento", "agressivo" ou "doloroso".

Por videoconferência no Mónaco, Elton John confirmou que Spacey compareceu ao seu baile anual em Windsor, no oeste de Londres, no início dos anos 2000.

"Ele chegou com uma gravata branca", disse o cantor, observação que levou o visado a rir-se no julgamento.

"Chegou de jatinho particular e veio direto para o baile", acrescentou, garantindo que o ator dormiu na sua casa naquela noite.

O marido de Elton John, o cineasta David Furnish, também testemunhou sobre a presença de Spacey no evento: "Ele era um ator vencedor de Óscares, havia muita expectativa pela sua presença".

"Além de ir ao baile, não me lembro de Kevin voltar para casa", acrescentou.

Spacey, vestido com um fato cinza e gravata de bolinhas, parecia emocionado nesta segunda-feira, esfregando os olhos enquanto o tribunal ouvia as declarações de amigos e familiares.

Uma dessas situações ocorreu quando o ator Robert Sean Leonard, conhecido pela série de TV "House" e pelo filme "O Clube dos Poetas Mortos", o descreveu como "positivo, compreensivo e respeitoso".

Chris Lemmon, filho do lendário Jack Lemmon, garantiu que o seu pai considerava Spacey "como outro filho".

Na semana passada, o ator negou todas as acusações, afirmando que todas as relações foram "consensuais" e chamando de fracos os argumentos da Procuradoria.

O julgamento deve durar um mês e, se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua.