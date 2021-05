Aos 27 anos, Julia Michaels é uma das compositoras mais populares da sua geração e uma hitmaker. Antes de se focar no seu primeiro álbum, a jovem artista criou temas para Justin Bieber ("Sorry"), Selena Gomez (nos álbuns "Revival" e "Rare" ), Gwen Stefani ("Used To Love You"), Nick Jonas ("Close"), Dua Lipa ("Pretty Please"), Ed Sheeran ("Dive"), Fifth Harmony ("Miss Movin' On"), Britney Spears ("Slumber Party") e Shawn Mendes ("Like To Be You"), entre muitos outros.

Paralelamente, enquanto via as canções que tinha criado para outros artistas a conquistarem os tops mundiais, Julia Michaels começou a focar-se na sua carreira da interpretação, com o lançamento de vários singles e EPs que a colocaram entre as grandes promessas da música pop. "Issues", de 2017, foi o primeiro grande sucesso em nome próprio, seguindo-se "Heaven" e as parcerias com James Bay em "Peer Pressure" (2019) ou com o seu namorado JP Saxe, em "If The World Was Ending".

Apesar dos singles de sucesso, os fãs foram pedindo mais e mais. Sem sentir pressão, Julia Michaels decidiu aventurar-se no seu primeiro álbum de originais. Depois de um ano de (tele)trabalho, chegou "Not in Chronological Order" - a artista editou o álbum a 30 de abril.

"Lie Like This", que já soma mais de 24 milhões de reproduções no Spotify, foi o pontapé de saída para o disco, que conta com os singles "Love is Weird" e "All Your Exes".

A primeira canção que escrevi para este álbum foi "Lie Like This". Comecei mais ou menos na primavera do ano passado, e quando escrevi essa canção, pensei: 'OK, esta canção soa ao início de algo'. E fizemos o videoclip. Fizemos tudo e continuei a escrever e a escrever. E depois, não sei, chegou um dia em que dissemos: 'oh, já temos canções suficientes para um álbum'. E isto é tão entusiasmante. Tirámos canções, acrescentámos canções. Escrevemos novas no último minuto. E demorou cerca de um ano a fazer", conta a artista em entrevista ao SAPO Mag.

"Escolhi 'Not in Chronological Order' [para título do álbum] porque é simples. O alinhamento não é a ordem dos acontecimentos da vida", sublinha. "Quando estava a fazer o alinhamento das canções, queria mais o sentimento do que a história. E foi isso que eu fiz", explica.

Em conversa com o SAPO Mag, Julia Michaels confessa ainda que tem saudades de Portugal. Adoro atuar em Portugal. Tenho os melhores fãs portugueses, são os melhores. Já atuei duas vezes em Lisboa e eles aparecem sempre. São sempre o público mais barulhento da digressão", recorda.

