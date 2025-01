Júlia Pinheiro vai regressa ao teatro com a peça "A Mais Velha Profissão", com estreia marcada para o dia 19 de fevereiro, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa.

Da autoria de Paula Vogel e com encenação de Hélder Gamboa, a peça conta a história de “cinco mulheres com muito para contar". Helena Isabel, Paula Guedes, Paula Mora, Valerie Braddell e Heitor Lourenço completam o elenco.

"Esta peça promete ser uma verdadeira viagem aos anos 80, com personagens complexas e cheias de vida, com a promessa de gargalhadas, reflexões e emoções à flor da pele", frisa o comunicado.

Júlia Pinheiro estreou-se em palco em 2019, com "Monólogos da Vagina".

Sinopse de "A Mais Velha Profissão":

Estamos nos anos 80 do século passado. A peça conta-nos de uma forma divertida a história de cinco mulheres cuja profissão é a mais velha do mundo. Todas elas com muita vida para contar, mas ainda com sonhos e lutas diárias com outras meninas mais novas, que tentam ficar com o seu lugar.

Os seus clientes vão avançando na idade e também vamos ficar a saber os seus segredos. Venha conhecer a Madame (Júlia Pinheiro) mulher de negócios, a Úrsula (Paula Guedes) a ambiciosa alemã, Lili (Helena Isabel) mulher que ainda vira a cabeça a homens mais novos, Vera (Valerie Braddell) a mais pura e com ética profissional e Eva (Paula Mora a mais descarada que adora o seu trabalho.

Com sagacidade, compaixão, alguma dureza e um caustico humor, discutem tentando descobrir e aprender novos truques, enquanto lutam para permanecer “na vida” sobre a guarda invisível do imaculado de "M" (Heitor Lourenço).