Até sábado, mais de 40 artistas vão atuar nos cinco palcos do Centro de Congressos do Estoril, naquele que será o primeiro festival de música no ‘regresso à normalidade’ após a pandemia.

Rejjie Snow, Greentea Peng, Major League DJz, Moses Boyd, Branko, Tristany e Pedro Mafama estão entre os artistas que compõem o cartaz do festival ID No Limits, que começa hoje no Centro de Congressos do Estoril, Cascais.

Antes do arranque da edição de 2022, o SAPO Mag conversou com Karla Campos, organizadora do festival.

Depois de dois anos de 'intervalo' no mundo dos espetáculos, qual foi o maior desafio de preparar a nova edição?

Rever e repensar um novo cartaz que continuasse a impactar e a manter o público durante todo este período de pausa, conseguindo assim que os artistas, managers e agentes estivessem disponíveis e aceitassem o desafio de participar no que vai ser o primeiro festival em Portugal em período COVID-19.

Como foi pensado o alinhamento, o cartaz, para esta edição? Qual foi o vosso principal objetivo?

A estrutura do festival é composta por cinco palcos, cheios de refrescante talento para um público exigente. São mais de 40 artistas de música contemporânea e que seguem as tendências que refletem o buzz digital e a vibração do público, com artistas de vários quadrantes musicais e geográficos (África do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, Argentina, Holanda).

Ano após ano, edição após edição, as expectativas do público vão aumentando. Como se consegue inovar e surpreender?

O ID NO LIMITS foi exatamente criado para que todas as suas edições consigam surpreender, apresentando o que de mais recente, vanguardista e contemporâneo se está a passar no mundo da música urbana e eletrônica, daí o nome do festival - ID NO LIMITS Contemporary Sounds. Este conceito vem precisamente indicar que não há limites para a música contemporânea dos dias de hoje. Uma das novidades deste cartaz é também a adição de um terceiro dia, permitindo assim alargar a programação.

Sobre a edição deste ano, quais são os principais destaques?

Rejjie Snow, Branko, Greentea Peng, Major League DJZ, Mr Carmarck, Jarreau Vandal, Nenny, Sippinpurpp, Lon3r Johny, Tristany, Pedro Mafama, Rita Vian, Yuri NR5 e muitos mais, constituindo assim o ponto de partida para uma edição absolutamente inédita de 3 dias de cartaz em Fevereiro de 2022, no Centro de Congressos do Estoril.

Como tem sido o feedback do público? Sente que todos temos saudades de ver música ao vivo?

Tem sido muito positivo, e pelas mensagens que são muitas, diariamente, estão muito ansiosos que chegue o festival, e finalmente possam usufruir novamente da música ao vivo, da proximidade com os artistas e do convívio com os amigos. Algo que é insubstituível e que tanta falta faz a todos nós.