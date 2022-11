Na passada segunda-feira, dia 31 de outubro, Kit Connor partilhou uma pequena mensagem na sua conta no Twitter para contar aos seguidores que é bissexual. O ator é um dos protagonistas da série "Heatstopper", da Neftflix.

No tweet, o ator de 18 anos confessou que se sentiu forçado a falar sobre a sua vida pessoal. "Voltei por um minuto. Sou bi. Parabéns por forçarem um jovem de 18 anos a assumir-se. Acho que alguns não entenderam a mensagem da série. Xau", escreveu Kit Connor.

Nos últimos meses, nas redes sociais, o britânico foi acusado de "queerbaiting", por interpretar uma personagem LGBTQIAP+ (Nick Nelson) e não falar sobre a sua sexualidade publicamente. As suposições ganharam força depois do jovem ator ter sido fotografado com a atriz Maia Reffico ("Pretty Little Lies").

No Twitter, Alice Oseman, autor da webcomic e graphic novels que inspira a série, apoiou o jovem ator. "Não entendo como as pessoas podem ver 'Heartstopper' e depois gastar o seu tempo alegadamente especulando sobre sexualidades e julgando com base em estereótipos. Espero que todas essas pessoas estejam envergonhadas para c******", frisou.

