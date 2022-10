Kristen Stewart foi a estrela da homenagem da Chanel ao universo do cinema no último dia da Semana de Moda de Paris esta terça-feira.

O desfile abriu com uma curta-metragem protagonizada pela atriz norte-americana, no qual ela sai de um cinema de Paris depois de assistir ao clássico "O Último Ano em Marienbad", de 1961.

A fundadora dessa casa de moda francesa, Gabrielle Chanel - mais conhecida como Coco Chanel -, foi responsável por desenhar o guarda-roupa da atriz Delphine Syrig nesta obra de Alain Resnais.

"Das pessoas ao meu redor, [Stewart] é a mais próxima de Gabrielle Chanel", escreveu a diretora artística da Chanel, Virginie Viard, nas notas do desfile.

"Ela entende Chanel, a roupa. E com ela, fica ainda mais moderno", destacou.

Alguns trajes marcantes do filme foram revisitados durante o desfile da coleção primavera-verão 2023, incluindo os cortes de cabelo curtos, um vestido de noite preto com um grande laço no peito e um longo vestido prateado.

"Os filmes que vimos, que nos possuem (...) a noite, as penas, as lantejoulas, os saltos: gosto quando há uma mistura", explicou Viard.

A coleção brinca com o preto e branco, além de muitas lantejoulas, até mesmo nas meias ou nos sapatos. Os 'shorts', de cores acetinadas, aparecem estilizados com tops e blusas de costas descobertas, que lembram camisolas.

O icónico fato Chanel foi apresentado em muitas variações: com saias, shorts e calças, adornados com lantejoulas, bordados ou penas.

O desfile contou com boás, luvas compridas, botas com pedrarias, suéteres confeccionados para simular escamas, vestidos dourados de veludo e vestidos pretos com cortes laterais.

Há alguns toques de cor na coleção: o verde pálido de alguns blazers, com bolsa combinando, ou o rosa da camisa, que aparece numa combinação bege e salmão, assim como nos vestidos violetas.

O desfile terminou com uma fantástica seleção de minivestidos pretos.

Além de Stewart, outros convidados ilustres como a modelo internacional Naomi Campbell, a cantora Halsey e Charlotte Casiraghi, da família nobre do Mónaco, também estavam presentes.