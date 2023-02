Bem pode Jennifer Lopez partilhar nas redes sociais um vídeo de felicidade e harmonia na noite dos Grammys ao lado de Ben Affleck e escrever "Sempre os melhores momentos com o meu amor, o meu marido", mas são as imagens da cerimónia dos prémios da música que trouxeram de volta a vibração "Sad Affleck" que se tornaram virais e continuam a dar que falar.

Um primeiro vídeo a acumular milhões de visualizações mostra o inconfundível olhar vazio e desinteressado de quem queria estar muito longe de tudo o que estava a acontecer à sua volta ao mesmo tempo que Stevie Wonder interpretava o tema "Higher Ground", perante o entusiasmo da esposa e restante audiência.

Como indicaram os fãs, o vídeo fez recordar outro de março de 2016 onde Affleck aparecia entristecido ao lado de Henry Cavill, que um fã colocou ao som do "Sound of Silence", de Paul Simon e Art Garfunkel, popularizando a expressão "Sad Affleck".

Mas com as câmaras nos Grammys sempre a virarem-se para o mediático casal, um segundo vídeo viral mostra que a postura do marido não passou despercebida a Jennifer Lopez, que não achou tanta piada como as redes sociais.

Não demorou até aparecerem especialistas em leituras de lábios a revelar o "raspanete", com a artista a dizer ao marido claramente desanimado: "Para, pareça mais amigável... pareça motivado" ["Stop. Look more friendly. Look motivated"].

"Talvez o faça" ["I might"], responde Affleck.

A seguir, os dois recuperam a postura (e compostura) quando se apercebem que a câmara não estava apenas a focar o anfitrião Trevor Noah, sentado por perto.

O vídeo oficial da noite partilhado por Jennifer Lopez.