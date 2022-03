Lightning Bolt, Pluto, Nite Jewel, Erika de Casier, KeiyaA, Jim O’Rourke, Jonathan Saldanha e Filho da Mãe são alguns dos nomes em destaque na programação abril-junho do gnration, em Braga, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o gnration refere que, para assinalar os seus nove anos de vida, será palco, a 30 de abril, de um “open day”, repleto de concertos por músicos nacionais e estrangeiros durante tarde e noite, aliados a um programa de exposições “que coloca arte em diálogo com a tecnologia”.

Na música, o programa inclui Pluto, Erika de Casier, o duo Ko Shin Moon, Isa Leen, o Ensemble Caleidoscópio e a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos (ODE).

A noite encerrará com a Wav.in, o mais recente coletivo bracarense dedicado à criação e promoção da música eletrónica.

Já o programa regular de música arrancará a 9 de abril, com a segunda apresentação “Terra dormente”, o novo disco do guitarrista português Filho da Mãe.

A 14 de abril, a sugestão é “um encontro de dois mundos”, entre a artista turca radicada no Porto Ece Canlı e a ativista, performer e produtora trans Odete.

A 31 de maio, o gnration receberá um concerto dos norte-americanos Lightning Bolt, duo que conta já com 25 anos de carreira.

No âmbito do programa de apoio à criação artística local Trabalho da Casa, que proporcionou já a criação de novos discos por duas dezenas de artistas da cidade de Braga, Tiago Sampaio, dos Grandfather’s House, apresenta, no dia 03 de junho, um novo EP do seu trabalho a solo enquanto St. James Park.

A cantora, compositora, produtora e multi-instrumentista norte-americana KeiyaA, que adiou a sua digressão em Portugal prevista para o final do ano passado, atuará a 08 de junho em Braga.

A 15 de junho, será a vez da cantora e compositora de pop eletrónica Nite Jewel subir ao palco.

A fechar o programa de música para o trimestre, a 18 de junho, o coletivo artístico e plataforma de edição e distribuição de música Monster Jinx apresenta Monster Jinx Cromática, uma tarde que celebrará a fusão artística entre entre a música, o design e a ilustração, espelhada em concertos de Stray e Don Pie Pie e “dj sets” de Liquid e E.A.R.L.

No âmbito da primeira edição da bienal de arte e tecnologia Index, promovida pela Braga Media Arts e a decorrer de 12 a 22 de maio em diversos locais de Braga, o gnration acolherá as performances de People Like Us, projeto de colagem audiovisual pela artista multimedia britânica Vicki Bennet e o alemão Florian Hecker.

Os espetáculos acontecem a 14 e 21 de maio, respetivamente.

Já no programa de exposições, e também em parceria com a bienal de arte e tecnologia index, Florian Hecker apresentará uma nova exposição em parceria com o gnration, que estará patente de 12 de maio a 2 de julho.

O português Jonathan Uliel Saldanha dará a conhecer, de 12 de maio a 15 de agosto, a instalação Lago Libidinal, desenvolvida em contexto de residência artística no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

O trimestre de abril a junho marcará também o arranque de “Ecotactics”, um ciclo de conversas ‘online’ sobre práticas de investigação ambiental conduzidas e programadas por Margarida Mendes, investigadora hidrossónica, curadora e ambientalista.

Os primeiros convidados são Steve Feld, antropólogo, músico e artista sonoro, e Godofredo Pereira, arquiteto e investigador que tem vindo a investigar, publicar e expor sobre a arquitetura ambiental e política.

Também com foco no online, o ciclo de programação órbita levará mais três sessões ao gnration, a primeira das quais com o artista media Miguel Carvalhais e a artista e investigadora Rosemary Lee.

A 7 de junho, estreia-se a parceria entre o gnration, Culturgest e Canal180, que se juntaram para criar Jogo Cruzado, em que uma curta-metragem de um artista visual será entregue a um músico para fazer a sua banda sonora e, ao mesmo tempo, uma composição musical será dada a um cineasta para que crie o seu filme.

Neste primeiro volume, um filme de Gemma Green-Hope será criado a partir de uma composição musical da portuguesa Surma e o músico norte-americano Jim O’Rourke criará uma banda sonora para um filme de Lois Patiño.

No programa de dança, o laboratório de transcriação coreográfica Guelra, desenvolvido pela Arte Total, convida a coreógrafa e performer Gabriela Barros.

“Res Nulius” será desenvolvido ao longo de uma semana em contexto de residência artística e apresentado ao público a 9 de fevereiro.