Nascido na Cidade do México em 1959, o ator, arquiteto e artista plástico passou a infância em vários países das Américas, como Costa Rica, Peru, Paraguai, EUA e Brasil, tendo fortes ligações com a cidade do Rio de Janeiro, onde se formou em Arquitetura pela Universidade Federal.

Durante o período de ditadura militar no Brasil, Chico Diaz conheceu a magia do teatro e começou a atuar em produções cinematográficas. A sua estreia no grande ecrã deu-se em 1981 em “O Sonho Não Acabou”, do realizador Sérgio Rezende.

A seguir, o artista somou mais de 90 filmes nacionais e internacionais, reconhecidos e premiados, como “Corisco e “Dadá” de Rosemberg Cariry, “Amarelo Manga”, de Cláudio Assis e “Os Matadores”, de Beto Brandt.

Numa de suas passagens por Lisboa, Chico Diz atuou na peça “Biografia de um Poema", de Carlos Drummond de Andrade, dirigida por Antônio Pires, no Teatro do Bairro. Em 2019, filmou com João Botelho “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de José Saramago.

O seu monólogo “A Lua vem da Ásia”, de Campos de Carvalho, apresentado recentemente no Festival de Almada, é o mais visto de sempre.

Em 2021, o artista venceu a categoria de melhor ator durante a 13ª edição do FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa, com o filme “Vermelho Monet”, do realizador Halder Gomez.

Exposição “RISCOS” de Chico Diaz

Local: Galeria Arte Graça - Rua da Graça, 29, em Lisboa

Realização: Chico Diaz, Arte Graça, Rui Lagartinho, Freguesia de São Vicente

Produção: Cassiano Carneiro e Freguesia de São Vicente

Cenotécnico: Wesley de Carvalho