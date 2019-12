Jenifer Roberts, que tinha já escrito “D. Maria I – A Vida Notável de Uma Rainha Louca”, volta à mesma época histórica, destacando a “amizade improvável” entre o industrial do vidro da Marinha Grande e a monarca.

A autora, amplamente documentada, cita no romance uma carta de Philadelphia Stephens, de julho de 1788, em que afirma que o irmão, Guilherme Stephens (1731-1801) “alcançou aquilo que ninguém no reino se pode orgulhar, a honra de acolher a família real e toda a corte” a quem tudo proveu com “inteira satisfação” dos hóspedes.

“Este livro narra a história deste acontecimento único na vida da monarquia portuguesa”, escreve Jenifer Roberts que realça “o contraste” ente a rainha absoluta e o industrial, filho ilegítimo de uma criada da Cornualha.