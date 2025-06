Os cantores Tony Carreira e Matias Damásio são os cabeças de cartaz da Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua (FACIT), no distrito de Coimbra, que vai decorrer de 25 a 29 de junho.

“A FACIT engloba duas vertentes grandes, mantendo a matriz de associar uma grande mostra económica, com cerca de 90 empresas, num total 130 'stands', a um programa de animação para todos os públicos”, disse o presidente da Câmara à agência Lusa.

O certame, que decorre no Pavilhão Multiúsos de Tábua, assume-se, segundo Ricardo Cruz, “como um evento âncora da região, cada vez mais com a sua área consolidada dentro do município”.

De acordo com o autarca, o espaço sofreu “muitas modificações” relativamente à edição de 2024, desde logo com o aumento do recinto de espetáculos para acolher 12 mil pessoas em simultâneo.

O município remodelou também o local da restauração e mostra gastronómica, que é dinamizada pelas Juntas de Freguesia e associações locais, além de uma “preocupação acrescida” para aumentar os parques de estacionamento.

Nesta edição, o presidente da Câmara de Tábua espera registar a maior enchente de sempre do certame que, em 2024, contabilizou cerca de 30 mil pessoas, apesar do mau tempo que se fez sentir em dois dos dias.

O cantor Tony Carreira atua no sábado, 28 de junho, e na véspera, dia 27, sobe ao palco Matias Damásio, naqueles que são os dias em que a afluência promete ser maior.

No programa destaca-se ainda a participação do dj padre Guilherme, no dia 27, natural de Guimarães, numa noite que começa com a atuação do cantor português Syro.

A FACIT é inaugurada no dia 25 de junho, com a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.