O livro, de Susana Neves, tem por título "Rafael Bordalo Pinheiro - De árvore em punho" e é "simultaneamente ensaio, livro de história e de viagens, reportagem e investigação etnobotânica", como descreve a Câmara Municipal de Lisboa, que edita com apoio do Museu Bordalo Pinheiro.

A obra combina imagens da obra cerâmica de Bordalo Pinheiro, trabalhos gráficos, desenhos inéditos, fotografias, citações de obras literárias da época, de Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão, e depoimentos da época.

O livro será apresentado na quinta-feira no Museu Bordalo Pinheiro, com transmissão online nas redes sociais, com a participação da historiadora Emília Ferreira e da bióloga Maria Amélia Martins-Loução.