"Estou a trabalhar numa sequela neste momento, em que o congressista continua a ser um grande ‘player’", disse à Lusa o autor.

A sequela continua a narrativa de "The Plot Against the President: The True Story of How Congressman Devin Nunes Uncovered the Biggest Political Scandal in U.S. History", que Lee Smith publicou no final de outubro de 2019, numa edição da Central Street.

O título, em tradução livre, refere-se a uma trama contra o Presidente Donald Trump e a história de como Devin Nunes diz ter descoberto o maior escândalo político da história dos Estados Unidos.

Devin Nunes continua no Comité de inteligência da Câmara dos Representantes, agora como mais alto representante do partido Republicano, depois de a maioria naquela câmara baixa do Congresso ter passado para as mãos dos Democratas nas eleições intercalares de 2018.

O novo livro "está muito relacionado com o ‘impeachment’", afirmou Lee Smith, que caracterizou o trabalho como estando ainda "na fase inicial". O julgamento do ‘impeachment’ do Presidente Donald Trump no Senado começou no passado dia 22 de janeiro.