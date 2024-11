Vitória de Trump renova interesse por obras como 'The Handmaid's Tale'

O clássico distópico de Margaret Atwood, sobre um país onde as mulheres são brutalmente reprimidas, tem estado no topo da lista dos livros mais vendidos da plataforma Amazon desde que Donald Trump garantiu o regresso à Casa Branca.

"A História de uma Serva" ("The Handmaid's Tale") foi popular durante todo o primeiro mandato de Trump, juntamente com narrativas futuristas sombrias como "1984", de George Orwell, e "Fahrenheit 451", de Ray Bradbury, ambas no top-40 da Amazon na quinta-feira.

Outro 'best-seller' do período anterior de Trump no cargo, "On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century", de Timothy Snyder, ficou entre os 10 primeiros.

Os livros pró-Trump também estão a vender bem. O livro de memórias da ex-primeira-dama Melania Trump, "Melania", ficou em primeiro lugar na lista da Amazon, e "Hillbilly Elegy", do vice-presidente eleito J.D. Vance, ficou entre os 10 primeiros.

Na Barnes & Noble, "livros de ficção e não-ficção que apresentam fascismo, feminismo, mundos distópicos e políticas de direita e esquerda dispararam os nossos gráficos de vendas com os resultados das eleições", de acordo com Shannon DeVito, diretora de livros da rede.

Shannon DeVito citou "Melania", "On Tyranny" e o mais recente de Bob Woodward, "War", que cobre as respostas de Trump e do Presidente Joe Biden aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

DeVito citou ainda "um grande salto na ficção distópica", principalmente em "A História de uma Serva" e "1984".

O republicano Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo superado os 270 votos necessários no colégio eleitoral, quando ainda decorre o apuramento dos resultados.

Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular, com 50,9% contra os 47,6% de Kamala Harris.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado (câmara alta da Congresso) ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes (câmara baixa) os últimos dados indicam que se encontra igualmente na frente no apuramento, com 210 mandatos, a apenas oito da maioria.