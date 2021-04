Com chancela da editora A+A Books, especializada em arquitetura, o livro "Obra Situação Processo | Work Situation Process", percorre o trabalho do arquiteto e professor, fundador do ateliê Ricardo Carvalho Arquitetos & Associados, baseado em Lisboa.

Licenciado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa em 1995 e doutorado em arquitetura pelo Instituto Superior Técnico em 2012, o seu trabalho tem sido apresentado em várias exposições internacionais, como "Overlapppings . Six Portugueses Architecture Studios", no Royal Institute of British Architects, em Londres, em 2009.

Também esteve representado na mostra "Tradition is Innovation", na galeria Ozone, em Tóquio, em 2011, "A Room for Mexico City", no espaço da associação Liga, Cidade do México, em 2013, e na "Haus Wittgenstein, Arte, Arquitectura & Filosofia", que esteve patente no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, em 2018.

Participou ainda em "Lisbon Ground", o projeto da representação oficial portuguesa na 13.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2012, organizado pela Direção-Geral das Artes, com comissariado pela arquiteta Inês Lobo.

Esta exposição, que teve como ponto de partida o incêndio no Chiado em agosto de 1988 — numa zona da cidade posteriormente recuperada com um projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira — reuniu uma embaixada de arquitetos que ajudou a transformar Lisboa, mostrando obras de Ricardo Carvalho, Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Gonçalo Byrne, Carrilho da Graça, irmãos Aires Mateus, entre outros.

Os seus projetos também já foram alvo de referência em revistas internacionais e apresentados em palestras na Europa, Canadá, China, Japão, Israel, México e América Latina.

Entre 2005 e 2008, Ricardo Carvalho foi codiretor do JA – Jornal Arquitetos, escrevendo regularmente sobre arquitetura em revistas internacionais, como El Croquis, 2G, e Casabella.

Foi comissário de várias exposições de arquitetura, nomeadamente "Arquitetura. Portugal Fora de Portugal" na galeria Aedes, Berlim, Alemanha, em 2009, e conferencista, crítico e professor convidado em diversas universidades e instituições onde se destacam a Escola Nacional Superior de Arquitetura de Marselha, na França, na David Azrieli School of Architecture, Universidade de Telavive, em Israel, e na Escola da Cidade, em São Paulo, no Brasil

O livro sobre a obra do arquiteto Ricardo Carvalho vai ser lançado na quinta-feira, às 18:30, na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com apresentação pelo arquiteto Manuel Aires Mateus.