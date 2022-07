Os espetáculos vão decorrer durante os meses de julho e agosto, no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço (14 de julho, Algés), Auditório Fernando Lopes-Graça (30 de julho, Almada) e Hot Clube (4, 5 e 6 de agosto, Lisboa).

Inspirado em palavras intraduzíveis, o artista editou "Lost in Translation" em outubro de 2021. Para os próximos concertos, Carvalho apresentará ainda algumas novas composições que farão parte do segundo disco do trio, a editar em 2023.

"O universo das palavras intraduzíveis é tão incrível que decidi escrever um ciclo de música inspirado em palavras de mais de 10 línguas como o sueco, urdu e wagiman (língua atualmente falada por apenas duas pessoas no mundo)", assinala em comunicado.

Ao lado do músico estarão o saxofonista José Soares e o guitarrista André Matos, que formam o trio.

O concerto no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço será gravado e coincidirá com os dois anos de aniversário do grupo.