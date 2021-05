Depois da final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu no passado sábado, dia 22 de maio, várias das canções a concurso entraram para os tops do Spotify. "Love Is on My Side", dos The Black Mamba, também se destacou no serviço de streaming e chegou esta terça-feira, dia 25 de maio, à 17.ª posição do Top Viral 50 - Global da plataforma.

O tema da banda portuguesa, que conquistou o 12.º lugar na final, está, por exemplo, à frente de "deja vu" (24.ª posição), de Olivia Rodrigo, ou dos novos singles de Doja Cat & SZA ou Sebastián Yatra.

O ranking é liderado por The Backyardigans com o tema infantil "Castaways". Já em segundo lugar está "Shum", tema interpretado pelo grupo Go_A, que representou a Ucrânia no festival da Eurovisão.

Do Top Viral 50 - Global fazem ainda parte as canções "Dark Side" (5.º lugar), dos finlandeses Blind Channel; "'Tout l'Univers" (6.º lugar), de Gjon's Tears (Suíça); "Voilà" (7.º lugar), da francesa Barbara Pravi; "Zitti e Buoni' (9.º lugar), tema dos italianos Måneskin, que venceram o festival: "Mata Hari" (10.º lugar), da representante do Azerbaijão, Efendi.

As canções que representaram a Alemanha, Rússia ou Islândia também entraram diretamente para o top.