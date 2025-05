Os NAPA, banda que representou Portugal na edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção, conquistaram o top Global Viral do Spotify com o tema "Deslocado".

De acordo com os dados do serviço de streaming, a canção entrou pela primeira vez no ranking no dia 16 de maio, na 23.º posição. Mas, nos últimos dias, a canção destacou-se a nível mundial e subiu para o sexto lugar do top Global Viral do Spotify.

"Deslocado" tem conquistado também os tops de vários países, como Itália (primeiro lugar), Espanha (terceiro lugar), França (quinto lugar), Reino Unido (oitavo lugar) ou Alemanha (nono lugar).

No Spotify, a canção dos NAPA soma mais de 11 milhões de reproduções. No total, a banda portuguesa já acumula mais de um milhão e 700 mil ouvintes mensais no serviço de streaming de música.

Na final do Festival Eurovisão da Canção, Portugal, com "Deslocado", dos NAPA, conquistou 21.º lugar (50 pontos).