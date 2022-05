Assim, ao primeiro fim de semana, o Amplifest juntou Birds in Row, Dälek, Petbrick e Putan Club, enquanto ao segundo momento foram acrescentados Cave In, Fennesz, Jessica Moss, Peter Broderick, Shy, Low, Test Dept e The Bug feat. Flowdan

O festival, que regressa assim depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia de COVID-19, tinha já confirmado nomes como Amenra, Godspeed You! Black Emperor, Oranssi Pazuzu, Anna Von Hausswolff, Envy, Deafheaven, Lingua Ignota, entre muitos outros.

O Amplifest vai ainda contar com uma banda surpresa, já habitual no evento.