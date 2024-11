O Amplifest dá hoje início à 10.ª edição com um dia de concertos de entrada gratuita em vários locais do Porto, seguindo-se um fim de semana no Hard Club com estreias nacionais e artistas de renome internacional.

Hoje, às 17:00, no Mercado do Bolhão, vai atuar a dupla Velho Homem, que junta Afonso Dorido (Homem em Catarse) e Francisco Silva (Old Jerusalem), enquanto a violoncelista sul-coreana Okkyung Lee toca em Serralves às 19:30, havendo ainda tempo para uma atuação dos dinamarqueses John Cxnnor no Ferro Bar, às 23:00.

No sábado, já no Hard Club, o dia começa às 13:30 com Insect Ark, a que se vai seguir a estreia em palco dos portugueses Avesso, que acabam de lançar o disco de estreia, “desassossego”.

Sábado vai ainda contar com o norte-americano Liam Neighbors, que encarna o projeto Mizmor, Cinder Well, LLNN e FVNERALS, antes dos destaques do dia, que vão para os americanos Russian Circles e os italianos Ufomammut, com Living Gate pelo meio e UF a fechar.

No domingo, o Hard Club vai ser palco para os norte-americanos Inter Arma, logo às 13:30, que abrem um dia composto por Menace Ruine, Spurv, Mary Jane Dunphe, The Body & Dis Fig, Decline and Fall (outro projeto português em estreia em palco), antes do regresso ao festival de Chelsea Wolfe, a que se seguirão Yoo Doo Right, Oranssi Pazuzu e Eihwar.

Durante o festival vai ser possível assistir às Amplitalks, com Insect Ark e Menace Ruine, e ver uma exposição de André Coelho.

Os passes para o festival estão esgotados desde junho, lembrou a organização em comunicado.