Lucy Angel e Anabela Lopes são as mais recentes confirmações para a edição de 2024 da Comic Con Portugal, na área de BD & Literatura.

"Oceânia" foi o primeiro livro editado por Lucy Angel e é apresentado como "uma obra de fantasia onde o amor pela escrita e pelo mar estão unidos numa história de aventura, sobrevivência, transformação e magia".

"Lucy Angel é uma jovem tímida e criativa que concilia o lado científico com as artes. Escolheu, desde criança, a companhia de um livro para viajar por mundos imaginários. A sua paixão por histórias de fantasia e contos de fadas alimentaram o sonho de escrever os próprios livros", frisa a organização

Já Anabela Lopes nasceu e cresceu em Guimarães e caminho na escrita começou aos 18 anos com “Nas Minhas Mãos, a Morte”. "Anabela acredita ter encontrado o rumo no louco mundo da literatura, e promete virar muitas cabeças do avesso", destaca o comunicado.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.