Luís de Matos está de volta aos palcos com o espectáculo "Impossível Ao Vivo". Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com mais premiado mágico português.

Ao longo de seis semanas, a quarta edição do "Impossível Ao Vivo" estará em cena de norte a sul do país. O arranque da digressão foi na CAE da Figueira da Foz, seguindo depois para Lisboa, Porto e Faro. Luis de Matos tem ao seu lado quatro dos maiores mágicos mundiais da atualidade: de França, a rainha do “quick change”, Léa Kyle; da Bélgica, o atual Campeão do Mundo de Magia, Laurent Piron; da Venezuela, Winston Fuenmayor; e da Austrália, o mestre do teatro físico, Raymond Crowe. O mágico será ainda acompanhado por Joana Almeida, bailarina e assistente, e pelos Momentum Crew, campeões mundiais de break-dance. DATAS: CAE da Figueira da Foz 14 a 17 de dezembro

Teatro Tivoli BBVA 20 de dezembro a 7 de janeiro

Coliseu Porto Ageas 10 a 14 de janeiro

Teatro das Figuras Faro 17 a 21 de janeiro Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram